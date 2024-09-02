وقالت الشركة، في بيان صحفي، "من خلال هذه الاتفاقية سيتسنى لـ "زاند" تحقيق هدفه المتمثل في العمل كمسرع اقتصادي رقمي لشركات التكنولوجيا المالية، ما يتيح وصولا سلسا إلى شبكات المدفوعات والخدمات المالية الرقمية المتقدمة".

وقال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي في "زاند": "يعكس التعاون مع ’نتورك إنترناشيونال‘ حرصنا على مواصلة حفز مشهد الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتعزيز الشمول المالي عبر الشراكات الاستراتيجية، إذ تمثّل هذه الشراكة علامة فارقة في رحلتنا لإحداث نقلة نوعية في مشهد الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

بدوره، قال نافنيت ديف، المدير الإداري والرئيس المشارك لعمليات المعالجة للمجموعة في الشرق الأوسط في "نتورك انترناشيونال": "نتطلع قدما لهذه الشراكة مع ’زاند‘ والعمل سوياً للارتقاء بمشهد التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات".