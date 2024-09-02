ودعا رئيس اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" الذي يمثل مئات الآلاف من العاملين في عدة قطاعات اقتصادية أمس الأحد إلى الإضراب بعد العثور على جثث ستة رهائن في نفق بجنوب غزة.

وأثارت استعادة جثث الرهائن صدمة كبيرة في إسرائيل، بحسب رويترز، دفعت ما لا يقل عن نصف مليون شخص أمس الأحد إلى النزول إلى الشوارع في القدس وتل أبيب للاحتجاج.

وفي محاولة لتهدئة الإضراب، خاطب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، محكمة العمل الإسرائيلية التي كان من المقرر أن تنعقد صباح الاثنين، لكن عدة قطاعات لبت الدعوة التي أيدتها أيضا العديد من مجموعات أصحاب العمل منها رابطة المصنعين الإسرائيليين وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وتوقفت بعض الخدمات في مطار "بن غوريون" الرئيسي في إسرائيل لكنه يواصل استقبال الرحلات القادمة.

وتوقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف في العديد من المناطق أو واصلت العمل على نحو جزئي.

وأضرب العاملين في ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل.