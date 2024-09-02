وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.1 بالمئة عند 38700.87 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 31 يوليو عند 39080.64 نقطة خلال التداولات التي شهدت تقلبات في وقت لاحق وسط عمليات بيع لجني الأرباح وتماسك لسعر الين بعد تراجعه، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت بورصة وول ستريت في ختام جلسة الجمعة بعد بيانات اقتصادية جديدة أثارت توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على نحو متواضع في سبتمبر.

وارتفع الدولار مقابل الين بعد البيانات الاقتصادية الأميركية مما ساهم في صعود أسهم شركات التصدير في اليابان.

وتستفيد شركات التصدير من تراجع العملة اليابانية الذي يزيد قيمة الأرباح المحققة في الأسواق الخارجية عند إعادتها إلى اليابان.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية بحدة في أوائل الشهر الماضي بسبب مخاوف من ركود وشيك في أكبر اقتصاد في العالم، لكن بيانات اقتصادية صدرت في الآونة الأخيرة عززت التوقعات ببلوغ الاقتصاد الأميركي لبر الأمان.

وتترقب الأسواق بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، ومنها أرقام إعانات البطالة الأسبوعية المقرر صدورها الخميس و تقرير الوظائف والأجور في القطاع غير الزراعي لشهر أغسطس المقرر صدورها الجمعة.