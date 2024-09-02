وأوضحت الوزارة أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار سيجتمع الاثنين، في أنقرة مع الرئيس التنفيذي لشركة شل وائل صوان، وسيلقي بيانا عقب الاجتماع إضافة إلى توقيع اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال بين بوتاش وشل.

ولم تقدم الوزارة التركية أي تفاصيل إضافية حول الاتفاقية حتى الآن.

يذكر أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قد أعلنت في أبريل الماضي أنها ستزود شركة بوتاش التركية الحكومية بنحو مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بموجب اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي مدتها عشرة أعوام بدءا من 2025.