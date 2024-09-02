وقالت الشركة في البيان: إن البائع هو شركة ريمات للتنمية، والعقارين عبارة عن قطعتي أرض بالرياض، مساحة الأولى 787 ألف متر مربع والثانية 214 ألف متر مربع.

وأشار البيان إلى أن رأسمال الشركة سيزيد بنسبة 31.6 بالمئة ليصبح 2.339 مليار ريال من 1.778 مليار ريال، أي أن نسبة ملكية المساهمين الحاليين ستنخفض من 100 بالمئة إلى 76 بالمئة بعد إتمام الصفقة.