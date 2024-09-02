كما أكدت الشركة خلال الاجتماع أيضاً عزمها دفع 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) من توزيعات الأرباح لعام 2024 بالكامل، مما يعكس التزامها في توفير عوائد قوية للمساهمين بعد تحقيقها نمواً استثنائياً في أرباح النصف الأول من العام.

شهد النصف الأول من عام 2024 فترة من التقدم والنمو الاستثنائيين بالنسبة لشركة "بروج" وذلك بفضل تنفيذها مبادرات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي. وسيساهم تطويرها لمشاريع رئيسية مثل مشروع "بروج 4" في دولة الإمارات، وعلى الصعيد الدولي، إجراء دراسة جدوى لإنشاء مجمع متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين، إلى توسيع نطاق تواجد الشركة عالمياً بشكل كبير. ويواصل التزام "بروج" من خلال توفيرها منتجات متميزة وتركيزها على الاستفادة من أحدث التقنيات والقدرات الابتكارية في تعزيز أداء مبيعاتها بشكل قوي، مما يعزز مكانة الشركة الرائدة في السوق.

من جانبه، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تعكس توزيعات الأرباح القوية عن نصف العام مستوى الأداء التشغيلي العالي والتركيز الاستراتيجي الممتاز لـشركة "بروج"، حيث ساهمت مستويات الكفاءة القصوى التي تميزنا بها خلال النصف الأول من العام وإدارتنا المنضبطة للتكلفة في تعزيز هوامش أرباحنا الرائدة على مستوى قطاع البتروكيماويات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وتوليد النقد القوي. كما ستساهم مبادرات النمو مثل مشروع "بروج 4" ووحدة الإيثيلين الثانية وبدئنا إجراء دراسة جدوى للمجمع المخطط لإنشائه في الصين لإنتاج البولي أوليفين المتخصص، إضافةً إلى برنامجنا الطموح للذكاء الاصطناعي، في زيادة قدراتنا الإنتاجية بشكل كبير، وتعزيز الإنتاجية ومعايير السلامة والاستدامة، وتوفير قيمة مالية كبيرة. وسيمكّننا أداؤنا القوي المستمر من الحفاظ على توزيعات أرباح كبيرة، كما يؤكد التزامنا بتوفير قيمة مهمة لمساهمينا على المدى الطويل".

وسجلت "بروج" في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 35 بالمئة في صافي أرباحها لتصل إلى 2.13 مليار درهم (581 مليون دولار)، مع تحقيقها ارتفاعاً في هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يعد رائداً على مستوى قطاع البتروكيماويات بنسبة 42 بالمئة، مما يؤكد قدرة الشركة على تحسين التكاليف والحفاظ على علاوات سعرية قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق.

واستكمل مشروع "بروج 4" الذي تقوم "بروج" بإنشائه نيابة عن شركتي "أدنوك" و"بورياليس" المالكتين للمشروع، أكثر من 70 بالمئة من أعماله الإنشائية حتى الآن. وعند انتهائه، سيساهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بنسبة 28 بالمئة، مما سيساهم في تحقيقها حوالي 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) من الإيرادات السنوية.

وفي الوقت نفسه، سيساهم تحديث وحدة الإيثيلين الثانية في الشركة، والذي من المقرر الانتهاء منه في عام 2028، في تحقيق الشركة حوالي 918 مليون درهم (250 مليون دولار) من الإيرادات السنوية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل "بروج" على توسيع نطاق حضورها العالمي من خلال دخولها الاستراتيجي إلى أسواق الصين، حيث من المقرر أن يضيف المجمع الجديد المخطط إنشاؤه في "فوجو" والذي بدأت دراسة الجدوى الخاصة به 1.6 مليون طن سنوياً من البولي أوليفين المتخصص إلى الطاقة الإنتاجية للشركة. يعد هذا المشروع خطوةً مهمة في إطار جهود "بروج" للنمو دولياً وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الشريك الصيني شركة "وانهوا" للصناعات الكيميائية، كما سيعزز المشروع مكانة الشركة في السوق وسيساهم في زيادة مبيعات منتجاتها المتميزة في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في العالم.