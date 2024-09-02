تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2502.89 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 2494.15 دولار، الجمعة. ومع ذلك، سجل الذهب مكاسب شهرية في أغسطس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2535 دولارا.

أظهرت البيانات الصادرة الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأميركي ارتفع بقوة في يوليو، وهو ما يتعارض مع خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2 بالمئة الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، بعد ارتفاع غير معدل بنسبة 0.1 بالمئة في يونيو.

وتميل أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأميركي دورة خفض معدلات الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر. ويرى المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 67 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر واحتمالات بنسبة 33 بالمئة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.89 دولار للأونصة، واستقر البلاتين تقريبا عند 926.80 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 968.18 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".