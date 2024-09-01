وبحسب وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، فإن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 11.4 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 57.9 مليار دولار في الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وارتفعت الواردات بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 54 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 3.83 مليارات دولار، لتسجل كوريا الجنوبية بذلك فائضا تجاريا لمدة 15 شهرا متتاليا.

وبحسب القطاع، ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 38.8 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 11.9 مليار دولار، مسجلة نموا لمدة 10 أشهر متتالية، وأعلى حجم لها في أي من أشهر أغسطس.

وارتفعت صادرات السفن بنسبة 80 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.8 مليار دولار، وصادرات المنتجات البترولية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 4.5 مليارات دولار، مسجلة نموا للشهر السادس على التوالي.

ومن ناحية أخرى، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 4.3 بالمئة إلى 5.1 مليارات دولار، بسبب تعطل الإنتاج جزئيا نتيجة أعمال التجديد ومفاوضات الأجور.

وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.9 بالمئة إلى 11.4 مليار دولار، بفضل الأداء القوي لأشباه الموصلات والأجهزة المحمولة، وظلت الصادرات إلى الشريك التجاري الأول لكوريا الجنوبية أعلى من 10 مليارات دولار لمدة 6 أشهر متتالية.

وقفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة أيضا بنسبة 11.1 بالمئة إلى 10 مليارات دولار، مسجلة أعلى حجم في أي من أشهر أغسطس.

وقال وزير الصناعة آن دوك-غيون في بيان: "مع وصول إجمالي الصادرات إلى أعلى مستوى لها في أي من أشهر أغسطس واستمرار نمو الشحنات إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين، تسير البلاد على الطريق لتحقيق صادرات قياسية".

وذكر أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط لا تزال تشكل تهديدا لصادرات كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة الأوضاع ذات الصلة واقتراح التدابير اللازمة.

وانخفضت الشحنات الصادرة بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023 وسط الأداء البطيء في مجال الرقائق إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.