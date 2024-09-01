وذكر البيان أنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 62 ريال سعودي و66 ريال سعودي للسهم.

ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 954 مليون ريال و1.016 مليار ريال (255 مليون دولار و271 مليون دولار)، وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة بين 3.182 مليار سعودي و3.387 مليار ريال سعودي (848 مليون دولار و903 مليون دولار) وقت الإدراج.

تبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر، اعتبارا من اليوم الأحد وتنتهي يوم 5سبتمبر. وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت في 24 يونيو 2024على طلب الشركة فيما يتعلق بتسجيل أسهمها وطرح 15,394,502 سهم عادي ، ما يمثل 30 بالمئة من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة لشركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري (عجلان واخوانه)، وشركة سليمان عبد العزيز الراجحي الدولية، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك).

بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من قبل كل منهم. ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح. وسيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسي لتداول السعودية بعد استكمال الطرح.

وقامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، كما تم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي كجهات مستلمة.