وكشفت بيانات هيئة الإحصاء النمساوية استمرار تراجع معدل التضخم في شهر أغسطس الجاري بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2.4 بالمئة مقارنة بشهر يوليو السابق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

واعتبر ماغنوس برونر، وزير مالية النمسا، أن استمرار انخفاض معدل التضخم في شهر أغسطس يؤكد الاتجاه التراجعي التدريجي في الأشهر السابقة. وقال إن "هذه خطوة كبيرة نحو عودة التضخم لطبيعته".

وأشاد مارتن كوخر وزير الاقتصاد النمساوي "بالتأثير الدائم لتدابير خفض التضخم التي اتخذتها الحكومة".

وقال توبياس توماس مدير هيئة الإحصاء النمساوية إن تراجع أسعار الوقود وزيت التدفئة أدى إلى انخفاض الأسعار مقارنة بالعام السابق .

من جانبه أوضح جوزيف بومغارتنر الخبير في معهد البحوث الاقتصادية "Wifo" أن أسعار الوقود وزيت التدفئة انخفضت بنسبة تراوحت مابين 4 و5 بالمئةمقارنة بشهر يوليو السابق وبنسبة 8 بالمئة مقارنة بأغسطس 2023 ما أدى إلى تقلص معدل التضخم في أغسطس بنسبة تراوحت مابين 0.4 و0.5 بالمئة، الأمر الذي يفسر الانخفاض العام في معدل التضخم بالنمسا. وأرجع أبرز حوافز معدل التضخم في النمسا حالياً إلى أسعار قطاع الخدمات.