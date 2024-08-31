وكان البنك أعلن في وقت سابق اليوم، عن موافقته قرض جديد بقيمة تصل إلى مليار دولار لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقرا في جنوب أفريقيا.

كما وافق البنك، الذي أنشأته مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة في عام 2015، على قرض بقيمة 150 مليون دولار يقدم بعملة الرنمينبي المحلية إلى بنك أوف كوميونيكيشنز فاينانشال ليسنج الصيني من أجل مشروع لنقل الغاز الطبيعي المسال.

وقال بيان بنك التنمية الجديد إن القرض المقدم للبنك الصيني سيستخدم في شراء ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل للمساعدة في الوفاء بالطلب المتزايد على الغاز فائق التبريد في الصين، فضلا عن المساهمة في سد الفجوة بين الطلب والمعروض من سعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال.