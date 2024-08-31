ووفق البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، استوردت اليابان خلال يوليو حوالي 63.32 مليون برميل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 97.8 بالمئة أو 61.92 مليون برميل.

يذكر أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي أسرع كثيرا من المتوقع بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.

وكان الاستهلاك الخاص نقطة ضعف في الاقتصاد الذي تعثر خلال العام الماضي حيث تكافح الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي ألقي باللوم فيها جزئيا على ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الين.