وبحسب إيداع جديد يوم الجمعة، باعت "بركشاير" بنحو 21.1 مليون سهم في بنك أوف أميركا، على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة، بقيمة تبلغ حوالي 848 مليون دولار، بمتوسط سعر 40.24 دولار للسهم.

لم تفصح "بركشاير" عن أسباب تقليص حصتها في البنك. وقد جمعت الشركة حصيلة إجمالية بقيمة 6.2 مليار دولار من بيع أسهم بنك أوف أميركا، منذ منتصف يوليو، لتضاف إلى كومة قياسية من النقد تحتفظ بها "بركشاير" والتي سجلت في 30 يونيو 277 مليار دولار.

ولا تزال "بركشاير" المساهم الأكبر في بنك أوف أميركا، بنسبة تمثل 11.4 بالمئة من الأسهم، بقيمة تقارب 36 مليار دولار.

وبنك أوف أميركا، هو ثالث أكبر حيازة أسهم لدى "بيركشاير" حيث يمثل حوالي 11 بالمئة من محفظتها، وفقا لما ذكره موقع قناة "سي إن بي سي" العالمية.

وكان بافيت، الذي أتم يوم الجمعة عامه الـ94 قد بدأ استثماره في بنك أوف أميركا بصفقة قيمتها 5 مليارات دولار في عام 2011 بشراء أسهم وخيارات أسهم مفضلة، بحسب بلومبرغ.

وخلال الأسبوع الماضي، أصبحت الشركة التابعة لحكيم أوماها، أول شركة أميركية خارج قطاع التكنولوجيا تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، لتنضم إلى نادي الشركات التريليونية التي تضم عددا قليلا من الشركات مثل "أبل" و"ألفابت" و"ميتا بلاتفورمز" و"إنفيديا".