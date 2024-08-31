وزاد إنفاق المستهلكين الأميركيين بقوة في يوليو، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد يظل قويا، بينما ارتفعت الأسعار بشكل طفيف.

وحققت أسهم شركتي أمازون دوت كوم وتسلا مكاسب قوية.

تحركات الأسهم

وفقا للبيانات الأولية، صعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 55.64 نقطة، أي واحد بالمئة، إلى 5647.60 نقطة عند الغلق.

وزاد ناسداك المجمع 194.30 نقطة، أي 1.11 بالمئة، إلى 17710.73 نقطة.

وارتفع داو جونز الصناعي 214.86 نقطة أي 0.52 بالمئة إلى 41549.91 نقطة.

وصعد سهم إنفيديا لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 بالمئة في الجلسة السابقة بعد عدم قدرة الشركة الرائدة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي على بلوغ توقعات المستثمرين المرتفعة، وذلك على الرغم من نتائج إيجابية وتوقعات متماشية مع تقديرات السوق إلى حد كبير.