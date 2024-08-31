وذلك بالإضافة إلى تبدد الآمال في خفض سعر الفائدة بمعدل كبير في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وذلك بعدما أظهرت بيانات التضخم الأميركية قوة إنفاق المستهلكين.

تحركات الأسعار

هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر والتي ينتهي أجلها اليوم الجمعة 1.14 دولار أو 1.43 بالمئة إلى 78.80 دولار للبرميل عند التسوية، لتنخفض 0.3 بالمئة على أساس أسبوعي و2.4 بالمئة على أساس شهري.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 2.36 دولار أو 3.11 بالمئة إلى 73.55 دولار، لتنخفض 1.7 بالمئة على أساس أسبوعي و3.6 بالمئة في أغسطس.

وقالت ستة مصادر في تحالف أوبك+ لرويترز إن من المرجح أن يمضي التحالف في زيادة إنتاج النفط التدريجية المخطط لها اعتبارا من أكتوبر، وذلك في وقت ستعادل فيه انقطاعات من ليبيا وتعهدات بخفض الإنتاج من قبل بعض الدول الأعضاء لتعويض إنتاج زائد تأثير تباطؤ الطلب.

ويقيم المستثمرون في الوقت نفسه بيانات جديدة أظهرت زيادة إنفاق المستهلكين الأميركيين بقوة في يوليو، وهو ما يشير إلى استمرار قوة الاقتصاد في أوائل الربع الثالث، ويرون أن هذه البيانات لن تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.

وقد يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الطلب على النفط.