ويتعلق النزاع المستمر منذ فترة طويلة بتقديم قوائم عمل جديدة يصر الاتحاد على أنها "غير مرنة".

ونظم المئات إضرابا مماثلا في أبريل الماضي.

وسيضرب نحو 650 عضوا في اتحاد الخدمات العامة والتجارية ممن يعملون في المحطات 2 و3 و4 و5، ثم يرفضون العمل الإضافي لمدة 18 يوما اعتبارا من 4 سبتمبر.

وذكر اتحاد الخدمات العامة والتجارية أن استطلاعا حديثا أجري بين أولئك الذين يعتزمون الإضراب، خلص الى أن أربعة من كل خمسة منهم يعانون الإجهاد في العمل ويشعرون بالضغط.

وقالت فران هيثكوت الأمينة العامة للاتحاد "يُظهر هذا الاستطلاع مدى تأثر رفاه أعضائنا بنظام القوائم الجديد".

وأضافت: "تمنع هذه القوائم غير المرنة الآباء من أيصال أطفالهم إلى المدرسة والعودة بهم".

وأشارت أن المدراء بإمكانهم: "حل المشكلة بسهولة من خلال السماح بمرونة أكبر والموافقة على دوامات عمل ثابتة تمنح أعضاءنا الفرصة للتخطيط لمسؤولياتهم في الرعاية".

من جانبه، أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية المسؤولة عن قوة الحدود، أن المسؤولين "ملتزمون مواصلة محادثاتنا مع النقابة حتى نتمكن من إيجاد اتفاق يناسب الجمهور والموظفين".

وأضاف: "سنضع خططا للتقليل من الاضطراب حيثما أمكن، لكننا نحث الركاب على التحقق من آخر نصائح المشغلين قبل سفرهم".

جندت الحكومة عسكريين للتحقق من جوازات السفر في ستة مطارات بينها مطار هيثرو قبيل عيد الميلاد في ديسمبر 2022 عندما أضرب نحو ألف من موظفي قوة الحدود.