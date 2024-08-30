ولكن الذهب في سبيله لتسجيل زيادة أسبوعية وشهرية أيضا بدعم من تأثير التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

تحركات الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2515.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:52 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2549.60 دولار للأونصة.

والمعدن الأصفر في طريقه لتسجيل ارتفاع شهري قدره ثلاثة بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في 20 أغسطس عند 2531.60 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أيضا أن يسجل زيادة أسبوعية تبلغ 0.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي للمستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، رفع المتعاملون قليلا توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل إذ أصبحت هناك فرصة تبلغ 69 بالمئة لإجراء خفض قدره 25 نقطة أساس وفرصة تبلغ 31 بالمئة لخفض قدره 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 29.27 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 937.70 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 976.50 دولار للأونصة لكنه سجل زيادة قدرها خمسة بالمئة حتى الآن هذا الشهر.