وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" في تقرير اليوم أن يوليو الماضي هو الشهر الثامن على التوالي الذي يشهد نموا سنويا من رقمين بعدما وصلت المستويات إلى ذروة لم نشهدها منذ الذروات القياسية لعام 2021.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن الطلب على الشحن الجوي بلغ مستويات قياسية منذ بداية العام حتى يوليو الماضي ليسجل نموا قويا في جميع المناطق".

وأضاف أن قطاع الشحن الجوي يواصل الاستفادة من نمو التجارة العالمية، وازدهار التجارة الإلكترونية، والقيود المفروضة على الشحن البحري.

وأوضح أنه "مع اقتراب موسم الذروة، يبدو أن العام سيكون قويا للغاية بالنسبة للشحن الجوي فقد أثبتت شركات الطيران قدرتها على التكيف مع التحديات السياسية والاقتصادية، لتلبية توجهات الطلب الناشئة بمرونة".

وسجلت شركات طيران الشرق الأوسط نموا في الطلب على الشحن الجوي، بنسبة 14.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، بينما سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة نمو في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 17.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

في حين سجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية نموا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

وتأثر النمو جزئيا بإلغاء الرحلات وإغلاق المطارات في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي بسبب إعصار بريل.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية نموا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، بينما سجلت شركات الطيران في أميركا اللاتينية نموا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 11.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية نموا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، وهو الأدنى بين جميع المناطق، وأدنى رقم مسجل لها في عام 2024.

ونما الطلب على سوق إفريقيا وآسيا بنسبة 15.4 بالمئة مقارنة بشهر يوليو 2023، وزادت السعة في يوليو بنسبة 10.5 بالمئة على أساس سنوي.