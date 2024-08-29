وتأتي الخطة في وقت ينخفض فيه إنتاج النفط الليبي بسبب نزاع سياسي بين الفصائل المختلفة.

وسيؤدي الخفض إلى ضغط وضع سوق النفط قبل زيادة الإنتاج المزمعة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، بدءا من أكتوبر للبدء في تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج.

وقالت أوبك نقلا عن مصادر ثانوية إن العراق أنتج نحو 4.25 مليون برميل يوميا في يوليو.

وهذا أعلى من حصته البالغة أربعة ملايين برميل يوميا.

وقدمت وزارة النفط خطة إلى أوبك لتعويض فائض الإنتاج بين الشهر الجاري وسبتمبر من العام المقبل.

وقالت أوبك الأسبوع الماضي إن فائض الإنتاج التراكمي للعراق بين يناير ويوليو بلغ 1.4 مليون برميل يوميا.

وقال المصدر إن العراق ألغي شحنة فورية حجمها مليون برميل في أغسطس لتقليص صادراته خلال الشهر.

وأضاف المصدر أنه كان هناك عروضا على الشحنة لكن سُحبت من السوق، مع تأجيل شحنتين أخريين بنفس الحجم من أغسطس إلى سبتمبر.

وقال المصدر إن بغداد تعتزم خفض إنتاجها بدءا من سبتمبر عبر خفض الصادرات إلى 3.3 مليون برميل يوميا أو أقل، من 3.43 مليون برميل يوميا وأيضا عبر خفض الاستهلاك المحلي إلى 500 ألف برميل يوميا من 570 ألف برميل يوميا والطلب من حكومة كردستان العراق خفض إنتاجها إلى 50 ألف برميل يوميا من 150 ألف برميل يوميا.

وزار الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص بغداد أمس الأربعاء واجتمع مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

وقالت أوبك على منصة إكس إن عبد الغني "أكد التزام العراق بالتنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لتعديلات مستوى الإنتاج، بما في ذلك خطة التعويض كما تم الاتفاق عليها في إطار عمل إعلان التعاون".