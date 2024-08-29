وذكرت الشركة، وهي واحدة من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، أن الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت إلى 4.20 مليار درهم (1.14 مليار دولار) في النصف الأول مقابل 4.15 مليار درهم قبل عام.

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع رويترز: "بشكل عام، التوقعات العالمية للطلب على الألمنيوم قوية جدا".

وأضاف "نتوقع نمو الطلب العالمي على الألمنيوم من 97 مليون طن في عام 2022 إلى نحو 143 مليون طن في عام 2040"، مشيرا على وجه الخصوص إلى الطلب على المعادن منخفضة الكربون والمعاد تدويرها.

وارتفع متوسط الأسعار العالمية للألمنيوم 1.6 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول إلى 2401 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن وسجل أعلى مستوى في عامين تقريبا في مايو.

ومع ذلك لا تزال الأسعار أقل كثيرا من المستوى القياسي البالغ 4073.50 دولار للطن الذي سجلته في مارس 2022 على خلفية مخاوف في ذلك الوقت من اضطراب الإمدادات بسبب العقوبات المحتملة على المنتج الرئيسي روسيا بعد أن اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2014 من خلال اندماج شركة دبي للألمنيوم وشركة الإمارات للألمنيوم في أبوظبي.

وتمتلك الشركة مصاهر في أبوظبي ودبي ومنجما للبوكسيت في غينيا، واستحوذت في مايو أيار على شركة ليشتميتال الأوروبية المتخصصة في سبك المعادن في أول استحواذ استراتيجي لها منذ تأسيسها.

وقالت الشركة أيضا الأسبوع الماضي إنها ستستحوذ على حصة 80 بالمئة في شركة إعادة التدوير الأميركية‭‭‬‬ سبيكترو ألُويز في إطار توجيه مزيد من الاستثمارات للتوسع في إعادة تدوير الألمنيوم.

وقال بن كلبان: "هناك فرص نمو كبيرة في القطاع خاصة في المعادن منخفضة الكربون والمعاد تدويرها... عملاؤنا يطالبون بشكل أساسي بالألمنيوم منخفض الكربون لأنه من المعروف أنه يساعدهم على إزالة الكربون من عملياتهم".

وقالت الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم الخميس أيضا إن هامش أرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 27.5 بالمئة في النصف الأول هذا العام مقارنة مع 26.9 بالمئة في النصف الأول من العام 2023.

وانخفض متوسط سعر طن الألمنيوم من الشركة في بورصة لندن إلى 2303 دولارات للطن، مقارنة مع 2359 دولارا للطن في النصف الأول قبل عام.

وأثر ذلك على الإيرادات التي انخفضت 5.5 بالمئة إلى 13.98 مليار درهم في النصف الأول هذا العام من 14.79 مليار درهم قبل عام.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 1.84 مليار درهم بتراجع 6.1 بالمئة مقارنة مع 1.96 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.