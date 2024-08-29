أضافت الشركة أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل لتلك المشروعات عند البدء في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها.

وفي يوليو الماضي، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفدا من رجال الأعمال المصريين والسعوديين من بينهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وخلال اللقاء دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، الشركات المصرية والسعودية إلى الاستثمار في مجال المنتجعات السياحية والفنادق والمرافق الترفيهية، حيث يمتلك العراق العديد من الوجهات السياحية المتنوعة.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج أعمال قوية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وبلغت المبيعات 391 مليار جنيه أي ما يعادل حوالي 8.1 مليار دولار حتى نهاية شهر يوليو، وبلغت الإيرادات 17.02 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 10.71 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 59 بالمئة، وبلغ صافي ربح بعد الضرائب حوالي 6.36 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بمبلغ 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 308 بالمئة.