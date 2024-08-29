يأتي الاستحواذ، الذي أُعلن عنه في يونيو الماضي، ليُعزز إمكانات "إي آند إنتربرايز" في مجال الخدمات السحابية الخاصة والخدمات المُدارة، ما يدعم إضافة إمكانات جديدة في مجال التطبيقات والأنظمة والمنتجات، كما يساهم في توسيع محفظة أعمال الشركة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وذلك بفضل المعرفة الكبيرة التي تتمتع بها شركة "GlassHouse" وتفوقها في هذا المجال، بحسب البيان، الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات، الخميس.

وذكر البيان أن الاستحواذ يعزز استراتيجية "إي آند إنتربرايز" لتوسيع انتشارها الدولي، بعد دخولها إلى السوق السعودية في عام 2019، والسوق المصرية في عام 2023، والآن إلى تركيا وقطر وجنوب أفريقيا.

ويؤدي الاستحواذ أيضا إلى توسع نطاق عمليات مجموعة "إي آند" التشغيلية لتشمل 34 سوقا.

وتتمتع "GlassHouse"، نتيجة انضمامها إلى شركة "إي آند إنتربرايز"، بمكانة جيدة تتيح لها النمو، مع التركيز بشكل استراتيجي على مضاعفة قدرات "إي آند إنتربرايز" في مجال التطبيقات والأنظمة والمنتجات، في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وباعتبارها شركة تابعة لـ "إي آند إنتربرايز "، ستحتفظ "GlassHouse" بهويتها التجارية وتستمر في العمل كشركة مستقلة.

وتأسست "GlassHouse" في عام 2004، وهي شركة متخصصة في مجال توفير الخدمات السحابية المدارة، ومجال النسخ الاحتياطي للبيانات، واستمرارية الأعمال والحلول السحابية السيادية الخاصة، وخدمات البنية التحتية للتطبيقات والأنظمة والمنتجات، وتقدم خدماتها لأكثر من 2000 شركة في عدة مناطق، ويضم فريق عملها أكثر من 150 موظفا، وتنتشر مكاتبها في تركيا وجنوب أفريقيا وقطر.

وتمتد قدرات الشركة لتشمل تقديم الخدمات المالية لتسعة من أكبر عشرة بنوك في تركيا، ما يجعلها شريكا موثوقا بالنسبة لكبرى الشركات في هذا القطاع مثل "مايكروسوفت" و"ديل" و"ساب".