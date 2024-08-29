وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت أسهم الخدمات الإعلامية 0.5 بالمئة، بدعم مكاسب مجموعة يونيفرسال ميوزيك التي بلغت 2.3 بالمئة.

وصعد قطاع التكنولوجيا 0.3 بالمئة، مما دعم المؤشر مع تجاهل المستثمرين الأوروبيين لتوقعات إنفيديا الفصلية التي فشلت في تحقيق التوقعات العالية للمتعاملين العالميين.

وفي المقابل، انخفض قطاع النفط والغاز 0.2 بالمئة، متأثرا بانخفاض بنحو اثنين بالمئة لسهم إكوينور.

وارتفع المؤشر الإسباني إيبكس 35 بواقع 0.1 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات تراجع التضخم إلى 2.4 بالمئة في أغسطس.

ومن المقرر صدور بيانات عن المعنويات الاقتصادية وثقة الشركات الأوروبية الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، في حين من المتوقع صدور بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا الساعة 1200 بتوقيت غرينتش.

وتترقب الأسواق أيضا تعليقات كبير محللي الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب آر. لين، الذي يشارك في ندوة في الساعة 0915 بتوقيت غرينتش.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم بيرنو ريكار اثنان بالمئة بعد أن أعلنت شركة المشروبات عن مبيعات العام بأكمله والتي كانت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.