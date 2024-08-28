وقاد المؤشر الفرعي لقطاع الكيماويات المكاسب بارتفاع بلغ 1.4 بالمئة ليسجل أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، مع ارتفاع أسهم جيفودان وسيمرايز إيه.جي وكوفيسترو بأكثر من ثلاثة بالمئة.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة وصولا إلى 520.6 نقطة.

وسجلت كوفيسترو أفضل يوم لها في أكثر من شهرين.

وساعدت أسهم سيمرايز وكوفيسترو المؤشر داكس الألماني على الصعود0.5 بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته منذ مايو.

وعزز المؤشر الفرعي لقطاع التأمين مكاسب ستوكس 600 الأوروبي إذ ارتفع 1.2 بالمئة بفضل قفزة حققها سهم أجياس البلجيكية بلغت 3.9 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة توقعات صافي الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من العام وأعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم.

ومن المقرر صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو الخميس إضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين في ألمانيا وإسبانيا.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الرئيسية لمنطقة اليورو بعد غد الجمعة والتي يترقبها المستثمرون بحثا عن إشارات جديدة على مسار السياسة النقدية.

وقلص قطاع التكنولوجيا في أوروبا مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الجلسة وأغلق على استقرار قبل نتائج الربع الثاني لشركة إنفيديا المقرر صدورها بعد إغلاق الأسواق الأميركية.