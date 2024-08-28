وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو، مقابل 1.54 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لنتائج منشورة في بورصة هونغ كونغ حيث هي مدرجة.

وقالت الشركة إن المبيعات بلغت خلال هذه الفترة 42,3 مليار دولار، بزيادة 15.8 بالمئة على أساس سنوي.

وتعد الشركة ومقرها في شنتشن وتتبنى الشعار "حقق حلمك" أبرز مصنع للسيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتسعى القيادة الصينية إلى أن تستحوذ السيارات الكهربائية والهجينة على الحصة الأكبر من المبيعات بحلول عام 2035.

وفي يوليو، شكلت هذه المركبات أكثر من نصف إجمالي المبيعات المحلية، متجاوزة تلك العتبة لأول مرة، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الصينية.

وساعدت الإعانات الحكومية السخية في البداية على زيادة المبيعات ولكن تم التخلي التدريجي عن هذه السياسات في أواخر عام 2022 ويبدو أن السوق وصلت الآن إلى مرحلة النضج.

ومنذ ذلك الحين، دخلت شركات السيارات الكهربائية المحلية في حرب أسعار شرسة مع السعي للحفاظ على تنافسيتها، مما أثر على ربحيتها.

وقالت شركة BYD إنها "تعاملت بفعالية مع التحديات التي جلبتها المنافسة الصناعية المكثفة".