وبذلك أصبحت "بيركشاير" ثامن شركة أميركية والتاسعة عالميا -بعد عظماء التكنولوجيا السبعة و"أرامكو" السعودية- التي تصل قيمتها إلى هذا المستوى.

وارتفع سهم الفئة "ب" المدرج في نيويورك بنسبة 1.2 بالمئة إلى 466.13 دولار في تمام الساعة 05:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، لتبلغ القيمة السوقية لشركة "بيركشاير" 1.005 تريليون دولار، بعد أن أنهى السهم جلسة الثلاثاء عند خامس إغلاق قياسي خلال أغسطس.

ويأتي هذا الارتفاع في قيمة الشركة قبل يومين فقط من بلوغ وارن بافيت الملقب بـ"حكيم أوماها"، 94 عاما، والذي ينسب إليه الفضل في تحويل "بركشاير" إلى إمبراطورية مالية بعد استحوذه عليها في الستينيات، لتخرج من تعثرها وتتحول إلى شركة عملاقة تمتلك استثمارات متنوعة تشملقطاعات التأمين والخدمات المالية والسكك الحديدية وتجارة التجزئة والطاقة.

وتضم قائمة الشركات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أو أكثر حاليا: أبل، إنفيديا، مايكروسوفت، ألفا بت، أمازون، أرامكو، ميتا بلاتفورمز، بركشاير هاثاواي.