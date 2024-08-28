وقالت الشركة الدنماركية إن مبيعاتها في النصف الأول ارتفعت بنسبة 13 بالمئة إلى 31 مليار كرونة (4,6 مليارات دولار) بينما ارتفع صافي الربح إلى 6 مليارات كرونة.

وقال الرئيس التنفيذي نيلز كريستيانسن في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "هذا النمو كان مدفوعا بحصة أكبر لمجموعة ليغو".

وأطلقت المجموعة، المعروفة بقطع التركيب البلاستيكية والتي يتكون اسمها من اختصار عبارة تعني "إلعب جيدا" باللغة الدنماركية ("Leg godt")، حوالي 300 منتج جديد خلال النصف الأول، بينما استمرت في تسجيل عائدات أعلى من الألعاب المرتبطة بامتيازات تجارية شهيرة، مثل أفلام "حرب النجوم" أو "هاري بوتر".

كما أعلنت الشركة أخيرا عن شراكة مع "نايكي" لتطوير منتجات ومحتوى بصورة مشتركة.

وسُجلت أقوى المبيعات للشركة الدنماركية في أوروبا وأميركا الشمالية، لكنها كانت أبطأ في الصين.

وقال كريستيانسن "سنواصل بناء علامة ليغو التجارية في الصين، وكذلك فتح المتاجر. الإمكانات موجودة".

تخضع الشركة لسيطرة أحفاد مؤسسها، وهي غير مدرجة في سوق الأوراق المالية.