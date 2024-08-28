وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار بما يعادل 1.45 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.20دولار أو 1.6 بالمئة إلى 74.33 دولار.

ويأتي ذلك بعد انخفاض بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء أوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام تجاوز مجموعها السبعة بالمئة.

كما تلقت السوق دعما من بيانات صدرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أظهرت انخفاض مخزونات الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي.

لكن لا تزال من أكبر المخاطر الخسارة المحتملة للإمدادات من ليبيا وتصاعد حدة التصعيد في غزة.

وأوقفت عدة حقول نفط في أنحاء ليبيا الإنتاج في ظل استمرار الخلاف بشأن البنك المركزي وعوائد النفط.

ويبلغ حجم الإمدادات المهددة بسبب الأزمة في ليبيا نحو 1.2 مليون برميل يوميا.

ولم يصدر بعد تأكيد بشأن أي إغلاق من الحكومة في طرابلس، أو من المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير موارد النفط في ليبيا.

وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية 3.407 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي التي نقلتها مصادر بالسوق أمس الثلاثاء.

وتراجعت مخزونات البنزين 1.863 مليون برميل خلال الأسبوع فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.405 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزون الأسبوعية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.