أفادت بذلك بيانات التجارة الخارجية لشهر يوليو، صدرت الأربعاء، أعدتها وزارة التجارة مع معهد الإحصاء، بحسب وكالة الأناضول.

وأظهرت البيانات تراجع الواردات 7.8 بالمئة في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له، مسجلة 29 مليارا و805 ملايين دولار.

بذلك انخفض العجز التجاري الخارجي في يوليو الماضي 41.8 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2023، ليبلغ 7 مليارات و295 مليون دولار.

وبين يناير ويوليو 2024، ارتفعت الصادرات التركية 4.1 بالمئة مسجلة 148 مليارا و738 مليون دولار.

وانخفضت الواردات خلال المدة نفسها 8.3 بالمئة إلى 198 مليارا و676 مليون دولار.

وتصدرت ألمانيا الدول المستوردة من تركيا خلال يوليو بقيمة مليار و752 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بمليار و604 ملايين دولار، ثم الولايات المتحدة بمليار و441 مليون دولار.