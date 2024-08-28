يعد مشروع The Node أكبر مجمع خدمات لوجستية متكامل، ويسهم في تلبية الطلب المتنامي على العقارات النوعية في المملكة، حيث يقع على مساحة 3 ملايين متر مربع في مدينة الرياض ويضم مستودعات مصنفة بالفئة الأولى «A» بموقع استراتيجي يدعم حركة التجارة العالمية.

المشروع يجري تمويله من قبل مصرف الإنماء وشركة الإنماء للاستثمار، كما تتعاون شركة ركاز مع منصة سهيل العقارية الرقمية لتسهيل شراء واستئجار الوحدات الكترونياً عبر المنصة لتوفير الوقت والجهد.

وقالت الشركة إن إطلاق المرحلة الثانية على مساحة 116 ألف متر، بعد إطلاق المرحلة الأولى على مساحة 158 ألف متر مربع. وتوقعت أن تتخطى مبيعات المرحلة الثانية 107 ملايين ريال سعودي.