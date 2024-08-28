وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فقد تربعت دبي وأبوظبي على قائمة أفضل 25 مدينة جاذبة للمديرين التنفيذيين، وذلك وفق بحث أجرته شركة الوساطة العقارية "سافيلز".

ووفق التقرير، جذبت دبي وأبوظبي مجموعة كبيرة من العاملين المتبعين لنمط العمل الهجين، وتحديدا من كبار موظفي قطاعي التمويل والاستشارات.

وذكرت "بلومبرغ" أن السبب في جاذبية المدينتين يعود لكفاءة السفر الجوي القوية والبنية التحتية الحديثة وجودة الحياة العالية.

كما كشف التقرير أن تزايد الاعتماد على نظام العمل عن بعد أو "العمل الهجين" منذ انتشار وباء كورونا، قد دفع العديد من المديرين التنفيذيين إلى البحث عن مقر إقامة جديد في مكان آخر حول العالم، وهو ما توافر غالباً في "المدن الساحلية الدافئة"، وخاصة تلك التي تتمتع بوجود مطارات يسهل الوصول لها، مثل دبي وأبوظبي.

كما أوضح التقرير أنه مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المناطق النشطة بالنسبة للعمل عن بعد، باتت أسعار الإيجارات المعقولة للعقارات السكنية الفاخرة عاملاً حاسماً عند اتخاذ قرار الانتقال إلى المدن الأخرى.

وبحسب "بلومبرغ" فقد احتلت لشبونة، والتي تصدرت التصنيف خلال 2022، المرتبة الخامسة إذ صعدت الإيجارات 31 بالمئة على أساس سنوي في المدينة.

كما احتلت مالقة الإسبانية، والتي دخلت التصنيف السنة الماضية بعد انتقال شركة "غوغل" إليها، المرتبة الثالثة بعد دبي وأبوظبي مباشرة.

كما أشار التقرير إلى أن مدينة باليرمو، والتي دخلت جدول التصنيف حديثا خلال 2024، قد استفادت من كونها أرخص سوق عقارات فاخرة من حيث الإيجارات في إيطاليا، إذ تقل تكلفة الإيجارات فيها بما يصل إلى 70 بالمئة بالمقارنة مع مدينة مثل فلورنسا.