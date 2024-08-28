وأعلنت السلطات في شرق ليبيا، حيث تقع معظم حقول النفط، يوم الأثنين اعتزام وقف كل الإنتاج والصادرات.

وذكر مهندسان لوكالة رويترز أن حقل السرير كان ينتج نحو 209 آلاف برميل يوميا قبل خفض الإنتاج.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بالفعل حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في ليبيا إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا. كما أفادت رويترز هذا الأسبوع بوجود اضطرابات في حقول الفيل والأمل والنافورة وأبو الطفل.

وفي يوليو، أنتجت ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو 1.18 مليون برميل من النفط يوميا.

وتأتي خطوة إيقاف المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا ردا على إقالة المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير مما أدى إلى حشد فصائل مسلحة متنافسة لقواتها.

وقال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة هذا الأسبوع إنه لا يجب السماح بإغلاق حقول النفط تحت "حجج واهية". وتولى الدبيبة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس في عملية مدعومة من الأمم المتحدة في 2021.

والتقى قائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال مايكل لانجلي والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية جيريمي بيرنت، الثلاثاء، القائد العسكري خليفة حفتر الذي يقود قوات شرق لبيبا (الجيش الوطني الليبي) التي تسيطر على شرق وجنوب البلاد.

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا على منصة إكس "الولايات المتحدة تحث كل الأطراف المعنية في ليبيا على الانخراط في حوار بناء" بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي.

وأضافت "تقدم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاستضافة محادثات بين الأطراف الليبية الرئيسية مسارا للمضي قدما في حل الأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، وتحث سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة".

وهبطت أسعار النفط 1.2 بالمئة إلى 78.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 1039 بتوقيت جرينتش في وقت تخطى فيه أثر المخاوف من الطلب من الصين ومخاطر التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقا تأثير فقد أي إمدادات من ليبيا ودول أخرى.