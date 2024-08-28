وذكر المجلس في بيان، الأربعاء، أن إجمالي صادرات قطر بلغ 30.2 مليار ريال في يوليو بزيادة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، كما نمت الصادرات على أساس شهري بما يعادل 2.5 بالمئة.

وتشمل صادرات قطر وفقا لبيان المجلس "الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير".

وجاء في البيان أن واردات البلاد ارتفعت إلى نحو 10.1 مليار ريال بزيادة 6.8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي وبنمو بلغ 1.8 بالمئة على أساس شهري.

وأوضحت البيانات أن قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها ارتفعت إلى نحو 17.6 مليار ريال خلال يوليو، وفقا لما نقلته رويترز.

وذكر البيان أن الصين احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2024 بقيمة 5.9 مليار ريال قطري تقريبا أي ما نسبته 19.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية ثم الهند.