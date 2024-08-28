ووفق بيان صحفي صادر عن الشركة، اليوم، يبلغ متوسط عمر محفظة الطائرات عند شرائها 3.4 عاماً، بينما يبلغ متوسط مدة إيجارها المتبقية 8.8 عاماً، وهي مؤجرة حالياً لـ 13 شركة طيران في 9 دول.

ومن حيث القيمة تتكون المحفظة من 91 بالمئة من الطائرات ذات البدن الضيق، بينما تمثل الطائرات ذات تكنولوجيا الجيل التالي 86 بالمئة من المحفظة.

وقال فيروز تار ابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا أن نعزز أسطولنا بهذه المحفظة الجديدة من الطائرات التي لا تزال تمتلك مدة إيجار طويلة، كما يسعدنا من خلال عملية الشراء هذه أن نرحب بستة عملاء جدد من شركات الطيران إلى قاعدة عملائنا المتنوعة عالمياً، ومن المتوقع، عقب ضم الطائرات الجديدة، أن يتحسن أسطولنا من طائرات الجيل التالي الموفرة للوقود بنحو أربع نقاط مئوية على أساس تقديري".

ومن المتوقع أن يتم تسليم جميع الطائرات بحلول نهاية العام الجاري 2024.