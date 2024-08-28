وقالت الشركة في إفصاح، لبورصة دبي، الأربعاء، إن مجلس إدارتها أقر التقييم النهائي للبوابتين الجديدتين عند 2.734 مليار درهم (حوالي 744 مليون دولار)، منها 2.265 مليار درهم لبوابة معبر الخليج التجاري على شارع الخيل، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية على شارع الشيخ زايد.

وعدّلت "سالك" تقديراتها المالية صعودا خلال العام الجاري، حيث تتوقع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 7-8 بالمئة في 2024 مقابل التقديرات السابقة البالغة 4-6 بالمئة، وذلك بفضل إطلاق البوابتين الجديدتين، وازدهار الأنشطة الاقتصادية في دبي.

"بعد الإطلاق التشغيلي بوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية والمتوقع في أواخر شهر نوفمبر 2024، من المتوقع أن تحقق البوابات الجديدة تأثيرا في الإيرادات للفترة الممتدة من تاريخ بدء التشغيل وحتى نهاية عام 2024"، وفقا للبيان.

وقالت سالك إنه تم الاتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على خطة سداد إجمالي مبلغ التقييم للبوابتين الجديدتين على مدى 6 سنوات، ابتداء من نهاية نوفمبر 2024.

وسيبلغ القسط السنوي 455.7 مليون درهم، يتم سداده على دفعتين متساويتين كل ستة أشهر بقيمة 227.9 درهم لكل دفعة، والتي سيتم توفيرها من الموارد المالية الذاتية للشركة.

ووفقا لاتفاقية الامتياز الموقعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تملك سالك الحقوق الحصرية لبناء وتشغيل وصيانة بوابات التعرفة الحالية أو الجديدة حتى نهاية يونيو 2071.