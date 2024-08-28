وأنهى المؤشر نيكي تعاملات اليوم مرتفعا 0.22 بالمئة عند 38371.76 نقطة ليعكس المسار الهبوطي الذي سلكه في مستهل التعاملات، مع استمرار تراجع الين مقابل الدولار على مدار الجلسة.

لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفض 0.08 بالمئة.

وتتوقع السوق نتائج قوية جدا لشركة إنفيديا، ومن شأن الإعلان عن أي نتائج أقل من المتوقع لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية أن يضر بثقة الشركات في الأداء المدعوم بأعمال الذكاء الاصطناعي.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير استراتيجيي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، لوكالة رويترز: "السقف مرتفع للغاية، وبناء على النتائج قد تتأرجح الأسهم بشكل جنوني"، وهو ما أبقى المستثمرين اليابانيين حذرين إلى حد كبير.

وتباين أداء أسهم قطاع أشباه الموصلات، إذ ارتفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق الموردة لإنفيديا 4.18 بالمئة ليسجل أكبر المكاسب على المؤشر نيكي من حيث النقاط. وارتفع سهم ليزرتك 4.19 بالمئة.

وفي الوقت نفسه تراجع سهم طوكيو إلكترون لمعدات اختبار الرقائق قليلا، بينما هوى سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 2.29 بالمئة.

وانخفض الين بنحو 0.4 بالمئة إلى 144.47 للدولار بحلول الساعة 0611 بتوقيت غرينتش.

وتباين أداء أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا موتور 3.88 بالمئة وسهم هوندا 0.7 بالمئة في حين تراجع سهم نيسان 0.65 بالمئة ومازدا 0.16 بالمئة

وتصدر سهم مجموعة راكوتن المكاسب على المؤشر نيكي، إذ قفز 9.19 بالمئة بعد أن رفعت عدة جهات السعر المستهدف لسهم المجموعة.