وقال أوليري إن انخفاض أسعار التذاكر الذي أدى إلى تراجع نتائج النصف الأول للشركة، يفترض أن ينحسر في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضاف أوليري خلال مؤتمر صحافي في لندن "التأخير في تسليم طائرات بوينغ يطرح تحديا لنمو جدول أعمالنا هذا العام"، مضيفا أن راين اير ستنقل خمسة ملايين مسافر أقل هذا العام مقارنة بـ205 ملايين وفق توقعاتها الأصلية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت شركة راين اير تقدّمت بطلبية لشراء 350 طائرة بوينغ 737 ذات الممر الواحد، لكن المجموعة الأميركية المصنعة أخرت عمليات التسليم بسبب سلسلة مشاكل فنية.

وقال "كان من المفترض أن نحصل على سبع (طائرات) في يوليو. حصلنا على خمس. كان يفترض أن نتسلم عشر في أغسطس. سنكون محظوظين إذا حصلنا على خمس". وتابع "التعامل مع بوينغ حاليا أمر محبط للغاية".

وقال أوليري إن خسارة خمسة ملايين راكب سيخفض الإيرادات بنحو 500 مليون يورو (550 مليون دولار) هذا العام.

وتابع "بالتأكيد تدفع لنا بوينغ تعويضات متواضعة لكني كنت أفضل أن أتسلم الطائرات وأحقق نموا أسرع".

في النصف الأول من العام تضرّرت راين من تراجع أسعار التذاكر بنحو 15 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وذلك على خلفية ارتفاع معدّلات الفائدة التي قلّصت مداخيل العملاء وبالتالي الميزانيات التي يضعونها للسفر.

وقال أوليري الثلاثاء في معرض توصيفه الوضع "نبأ سار لعملائنا وسيئ لمساهمينا".

لكنه لفت إلى أن التراجع في طور التباطؤ، وقياسا على العام بأكمله من المرجّح أن يكون معدّل الانخفاض خمسة بالمئة.