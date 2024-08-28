وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية في أحدث إحصائيات الكهرباء الشهرية لدول "OECD"، فقد بلغ إجمالي صافي إنتاج الكهرباء في دول المنظمة خلال شهر مايو نحو أكثر من 854 تيراواط ساعة بزيادة تصل إلى 3.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2023، فيما شكلت حصة المصادر المتجددة 39.4 بالمئة من إجمالي الإنتاج.

وأوضحت الوكالة بأن توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة زاد بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي، ولعبت الطاقة الشمسية دورا أساسيا في زيادة التوليد لتنمو انتاجيتها بـ 19.7 بالمئة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، فيما نما توليد طاقة الرياح بـ 5.8 بالمئة، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وبدورها عززت الطاقة النووية نمو إنتاج الكهرباء النظيفة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث شكلت حصتها من مزيج إنتاج الكهرباء بنحو 16.7 بالمئة بإنتاجية بلغت 142.900 جيجاوات ساعة في شهر مايو من العام 2024.

وارتفع انتاج الكهرباء من الطاقة النووية بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي مع تسجيل تباينات إيجابية في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موضحة أن نمو توليد الطاقة النووية بلغ نسبة 14.1 بالمئة في دول المنظمة في آسيا وأوقيانوسيا على أساس سنوي، فيما نمت بنسبة 5.5 بالمئة في دول الأعضاء بأوروبا خلال الفترة ذاتها و3.1 بالمئة في الأميركيتين.