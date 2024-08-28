وبذلك تكون أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم قد انخفضت 20.3 بالمئة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 73794 دولارا والذي سجلته في 14 مارس.

في سياق متصل، هوت عملة الإيثر بأكثر من 7 بالمئة، لكنها قلصت جزء من خسائرها ليتم تداولها عند حوالي 2466 دولارًا، وبنسبة هبوط 4.6 بالمئة.

وكانت العملات المشفرة قد تلقت دعما الأسبوع الماضي من تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي أشار بشكل واضح إلى أن البنك المركزي الأميركي في طريقه لخفض أسعار الفائدة القياسية من أعلى مستوى لها في أكثر من عقدين من الزمان.

وعلى مدار العام، لا تزال عملة بتكوين مرتفعة بنسبة 39 بالمئة. والإيثر بنسبة 7 بالمئة.