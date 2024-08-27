وقال مهندسون بحقول نفطية في جنوب شرق ليبيا لرويترز الثلاثاء إن الإنتاج توقف في حقلين بينما خفّض حقل ثالث الإنتاج.

وكانت حكومة البرلمان الليبي قد أعلنت الاثنين، أنها ستوقف كل إنتاج النفط والصادرات مع تفاقم الصراع السياسي.

وقد يؤثر هذا النزاع السياسي على إنتاج يصل إلى 1.17 مليون برميل يوميا من البلاد، حسبما تشير بيانات من أحدث مسح أجرته رويترز لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك في يوليو.

وفيما يلي أهم حقول النفط في ليبيا:

حقل الشرارة

يأتي حقل الشرارة على رأس القائمة، وهو الأكبر في ليبيا، وتصل إنتاجيته إلى 240 ألف برميل يوميًا، بما يعادل نحو 25 بالمئة من إجمالي إنتاج الخام في البلاد.

ويقع حقل الشرارة في حوض مرزق جنوب غرب البلاد، وقد اكتشف في العام 1980، وبدأ إنتاجه الفعلي العام 1996، وتديره شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية بالمشاركة مع شركات "ريبسول" و"توتال" و"إكوينور" و"أو إم في".

حقل الفيل

حقل الفيل ثاني أكبر الحقول في ليبيا، ويعد أحد أهم الحقول النفطية، حيث تعتمد عليه البلاد في تلبية جزء من الاحتياجات التصديرية، مع تراوح طاقته الإنتاجية بين 70 و125 ألف برميل يوميًا، ودائمًا ما تحيط به المخاوف باعتباره وسيلة تحوط في البلاد ضد مخاطر تعطُّل الإنتاج من الحقل الأكبر، وهو حقل الشرارة.

قبل عام، وتحديدًا في 20 أبريل 2023، قدّم حقل الفيل دعمًا لإنتاج النفط الليبي، بلغ نحو 225 ألف برميل شهريًا، وذلك بعدما تمكنت شركة مليته للنفط والغاز التي تدير الحقل في حفر بئر جديدة، تنتج نحو 7500 برميل يوميًا من النفط الخام.

حقل الفارغ

يتصدر حقل الفارغ بإنتاجية 160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وتسعة آلاف برميل من المكثفات يوميًا، حيث يقع على بعد نحو 60 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من حقل جالو، وقد اكتشف العام 1962، وتديره شركة الواحة للنفط.

كما يعد حقل الفارغ من أكبر حقول النفط في البحر المتوسط، ينتج نحو 23 ألف برميل يوميًا، ويقع على بُعد نحو 120 كيلومترًا شمال الساحل الليبي، وتديره شركة "مليتة" للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة "إيني" الإيطالية، واكتشف العام 1976، وبدأ إنتاجه العام 1988.

وإنتاج النفط مصدر الدخل الرئيسي في ليبيا ويمثل نحو 90 بالمئة من نشاطها الاقتصادي. ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حاليا 1.220 مليون برميل يوميا، وعلى أثره تقدر خسائر ليبيا يوميا من عمليات الإغلاق (في حال احتساب متوسط سعر البرميل عند 80 دولارا للبرميل) نحو 98 مليون دولار يوميا.

يذكر أن إيرادات النفط في ليبيا قد بلغت 20.7 مليار دولار في 2023، وحققت في النصف الأول من العام الحالي نحو 7.6 مليار دولار.