ارتفع نيكي الياباني بنسبة 0.5 بالمئة ليغلق عند 38288.62 نقطة فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2680.8 نقطة.

وقضى نيكي معظم جلسة الثلاثاء، في تراجع مقتفيا أثر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك وسط ترقب المستثمرين حول العالم لصدور التقرير الفصلي لشركة إنفيديا العملاقة للذكاء الاصطناعي غدا الأربعاء.

وتحسنت معنويات المستثمرين مع توقف صعود الين الثلاثاء، مما دفعهم إلى إعادة شراء الأسهم المرتبطة بالصادرات التي تكبدت خسائر في الجلسة السابقة عندما وصلت العملة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 143.45 ين لكل دولار.

وارتفع سهم مجموعة سوني بنسبة 2.8 بالمئة فيما ارتفع سهما هوندا موتور وتويوتا موتور بنسبة 1.8 بالمئة.

وتقلصت خسائر الأسهم المرتبطة بالرقائق في أواخر المعاملات رغم أنها ظلت تمثل ضغطا على نيكي. وهبطت أسهم شركات كبيرة مثل طوكيو إلكترون بنحو واحد بالمئة وأسهم أدفانتست، التي تُعتبر إنفيديا ضمن عملائها، 1.6 بالمئة.

وهوى سهم ليزرتك كورب بنسبة 4.3 بالمئة ليصبح الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية.

وتلقى نيكي الدفعة الأكبر من ارتفاع سهم فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر يونيكلو 0.6 بالمئة وتشوجاي للصناعات الدوائية 3.3 بالمئة.

ومن بين القطاعات البالغ عددها 33 المدرجة في بورصة طوكيو، ارتفع قطاع التعدين 2.2 بالمئة وقطاع النفط والفحم 1.6 بالمئة بعد صعود أسعار النفط الليلة الماضية وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.