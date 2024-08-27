وقالت سبكيم في بيان لسبوق الأسهم السعودية "تداول" إن الطاقة الإنتاجية الإضافية ستبلغ 72 ألف طن من البروبلين و150 ألف طن من البولي بروبلين، على أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية بعد التوسعة نحو 537 ألف طن من البروبلين و600 ألف طن من البولي بروبلين.

واضاف البيان "هذه التوسعة ستعزز من موقف الشركة في السوق وتدعم استراتيجيتها للنمو".