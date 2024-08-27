وقالت دائرة الجمارك الروسية إن الرجل البالغ 58 عاما والذي لم يتم الكشف عن اسمه، يواجه عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات ودفع وغرامة.

وأوضحت أنه "بعد فحص السيارة... لاحظ المفتشون قوالب مستطيلة. كما عُثر على سبائك أصغر حجما في الحقائب بين الأمتعة الشخصية".

وأضافت في بيان أرفقته بصور لسبائك ذهب بأحجام مختلفة، أن قيمة السبائك الذهب تتجاوز 90 مليون روبل (900 ألف يورو، حوالي مليون دولار).

أوقفت الشاحنة في منطقة بسكوف الواقعة على الحدود مع بيلاروس ولاتفيا وإستونيا. لكن دائرة الجمارك لم تذكر مكان الألماني حاليا.

اعتُقل في روسيا في السنوات الأخيرة العديد من الغربيين وخاصة الأميركيين، واتُهموا بارتكاب جرائم خطيرة.

واتهمت واشنطن موسكو باعتقال مواطنين أميركيين بتهم باطلة لاستخدامهم أوراق مساومة لتأمين إطلاق سراح روس مدانين في الخارج.

في الأول من أغسطس أفرجت روسيا عن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش وعنصر البحرية الأميركي السابق بول ويلان و14 آخرين في أكبر عملية تبادل سجناء مع الغرب منذ الحرب الباردة.