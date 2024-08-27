أعلنت الشركة ومقرها في شنغهاي عن صافي ربح بلغ 4.4 مليار دولار للربع المنتهي في 30 يونيو، بزيادة 144 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان الشركة.

وزادت مبيعاتها بنسبة 86 بالمئة على أساس سنوي إلى 13.4 مليار دولار.

و"بي دي دي هولدينغز" هي الشركة الام لبيندودو، وهو سوق صيني إلكتروني للمنتجات منخفضة التكلفة تم إطلاقه في عام 2015.

ويشهد السوق نجاحا كبيرا ومتزايدا في الصين في وقت يقلل فيه المستهلكون الصينيون من الإنفاق ويتجهون إلى المنتجات منخفضة التكلفة.

واجتذبت النسخة الدولية منه "تيمو" المستهلكين بأسعارها المنخفضة وخوارزمياتها القوية.

وأصبح أحد أكثر مواقع التسوق عبر الإنترنت شهرة في الولايات المتحدة، مدفوعا باستراتيجية تسويقية تضمنت العديد من الإعلانات في "سوبر بول" الاميركي في وقت الذروة.

ويعد أيضا أحد أسرع التطبيقات نموا في أوروبا على الرغم من دخوله سوق الاتحاد الأوروبي في أبريل 2023 فقط، وقد واجه بالفعل تدقيقا شرسا من مجموعات المستهلكين بشأن ممارساته.

وأصبح مؤسس "بي دي دي هولدينغز" كولين هوانغ مع ثروة تقدر بـ 48.6 مليار دولار، أغنى رجل في الصين، بحسب مؤشر بلومبرغ للأثرياء في أغسطس.

وفي أبريل، فتحت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية تحقيقا في شركة تيمو للاشتباه في قيامها بممارسات غير عادلة، بما في ذلك الإعلان الكاذب ورداءة جودة المنتج.