وقد وقع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح الاتفاق نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية، فيما وقعه عن الجانب القطري المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وذلك بحضور كبار المسؤولين في القطاع النفطي ونظرائهم في دولة قطر.

وفي كلمته خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاق والذي أقيم في مقر مؤسسة البترول الكويتية، أكد الشيخ نواف الصباح الأهمية البالغة لهذا الاتفاق الذي يبني على الأساس الذي أرساه الجانبان عام 2020 عندما وقعا اتفاقهما الأول والذي بموجبه يقوم الجانب القطري بتزويد المؤسسة بحوالي 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا اعتبارًا من 2022.

وأوضح الشيخ نواف الصباح أن توقيع ثاني اتفاق من نوعه خلال فترة قصيرة مع قطر للطاقة يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيْن في كافة المجالات ومنها الطاقة، كما يجسد التزام مؤسسة البترول الكويتية بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشيًا مع استراتيجيتها للتحول بحلول 2050، كما تسعى مؤسسة البترول الكويتية لتلبية احتياجات الكويت من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الضارة وسيحسن جودة الهواء في البيئة المحلية.

من جهته، قال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "هذه الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة البترول الكويتية وقطر للطاقة تشكل عنصراً محورياً في دعم أهداف الاستدامة لدولة الكويت الشقيقة، وخاصة في مجال توليد الكهرباء. كما تعكس أيضاً التزامنا بدعم الاحتياجات المستقبلية لجميع زبائننا وعلى رأسهم مؤسسة البترول الكويتية."

ومن المقرر وفقًا للاتفاق الجديد أن يبدأ توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى منشأة الغاز الطبيعي المسال في مصفاة الزور اعتبارًا من بداية 2025، وسيشكل هذا الاتفاق خطوة كبرى تؤكد قوة قطاع الطاقة في المنطقة بوجه عام وما تتمتع به مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة من خبرة وتميز على وجه الخصوص.