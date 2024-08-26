وقالت الصحيفة إن صادرات زيت الوقود الروسي ارتفعت إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميا في أول 23 يوما من الشهر مقارنة مع 900 ألف برميل يوميا في يوليو.

وأشارت إلى أن الدول الرئيسية المستوردة لزيت الوقود الروسي هي الصين والهند، إذ تستخدمه لتوليد الطاقة.

وأضافت أن إنتاج زيت الوقود ارتفع في مصفاتي نوفوشاختينسك وتوابسي، اللتين استعادتا الإنتاج بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة.