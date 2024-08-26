واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 518.22 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، الاثنين. ولامس المؤشر أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع الجمعة وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وزادت الوظائف غير الزراعية في سويسرا 1.3 بالمئة في الربع الثاني، وفقا لبيانات صدرت الاثنين، كما تصدر اليوم بيانات ألمانية حول ثقة الشركات، وبيانات تفصيلية للناتج المحلي الإجمالي بأكبر اقتصاد في أوروبا غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أيضا هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية لمنطقة اليورو وبيانات أولية لأسعار المستهلكين في إسبانيا وبيانات مبيعات التجزئة الألمانية فضلا عن أسعار المستهلكين الأولية.

ويختتم الأسبوع ببيانات أولية لمنطقة اليورو وبيانات أولية لأسعار المستهلكين في فرنسا وإيطاليا، وبيانات توظيف في ألمانيا والإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة.

وسجل قطاع التكنولوجيا، الاثنين، أكبر الخسائر على المؤشر ستوكس 600 إذ انخفض 0.4 بالمئة، لكن قطاع العقارات عوض هذه الخسائر وارتفع 0.5 بالمئة.

وتراجع سهم شركة باكافروست لإنتاج السلمون في جزر فارو 2.5 بالمئة بعد أن سجلت الشركة إيرادات أقل من المتوقع في الربع الثاني.

أما سوق الأسهم في لندن فمغلقة بسبب عطلة.