ورفضت شركة نستله التعليق على طبيعة رحيله عندما أعلنت عن ذلك الخميس، كما لم يرد شنايدر على طلب للتعليق، لكن ثلاثة مصادر قالت لرويترز، الجمعة، إن المدير التنفيذي تم فصله.

وقال أحد المصادر إن القرار اتخذ بعد أن صار مجلس إدارة نستله قلقا بشكل متزايد إزاء ضعف نمو المبيعات. كما أشارت المصادر إلى مخاوف بشأن تباطؤ تطوير المنتجات.

وقال برونو مونتيني المحلل في شركة بيرنشتاين "قبل عامين، لم يكن مارك شنايدر يرتكب أي خطأ، والآن يبدو أنه مخطئ في كل شيء"، مشيرا إلى انخفاض سهم نستله، الذي هوى بنحو 30 بالمئة من أعلى مستوى له خلال الجائحة في أوائل عام 2022.

وردا على سؤال خلال تصريحات عقب إعلان نتائج الشركة في يوليو أقر شنايدر بأن قيود سلاسل التوريد في عام 2022 لم تترك سوى "طاقة أقل" للابتكار وهو ما قال إنه ربما ساعد عن غير قصد السلع التي تحمل العلامات التجارية الخاصة، أو العلامات التجارية للمتاجر، على المنافسة.