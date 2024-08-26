وشركة UCB هي شركة أدوية بيولوجية عالمية مقرها بلجيكا، وتحتل موقعاً رائداً في السوق في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة، وهي سوق قوية تشهد نمواً متصاعداً في الصين، كما أن الشركة أصبحت مستعدة استراتيجياً لتنمية محفظتها في مجال أدوية الجهاز العصبي المركزي.

ويشمل نطاق هذا الاستحواذ محفظة أدوية الأعصاب التابعة لشركة UCB (وتضم كلاً من Keppra®وVimpat®، وNeupro) ومحفظة أدوية الحساسية (Zyrtec® وXyzal®) في بر الصين الرئيسي، بالإضافة إلى موقع تصنيع في مدينة زهوهاي الصينية.

وقد بلغ صافي مبيعات هذه الأدوية مجتمعة في الصين مبلغ 131 مليون يورو في عام 2023.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة في الربع الأخير من عام 2024، وذلك شريطة استيفاء شروط معينة، من بينها الحصول على الموافقات اللازمة لمكافحة الاحتكار والشروط المعتادة الأخرى،

يتوافق هذا الاستثمار مع توجّه مبادلة نحو تعزيز حضورها في قارة آسيا من خلال استثمارات مختارة في قطاعات متنوعة ذات إمكانات نمو قوية. وتأتي الرعاية الصحية، وخاصة عمليات الاستحواذ على شركات الأدوية، في طليعة المجالات التي تستهدفها هذه الاستراتيجية الاستثمارية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون الاستراتيجي مع مجموعة CBC، والذي يجيء بعد الاستحواذ على Hasten Biopharma، يؤكد التزام مبادلة المستمر بإنشاء منصات مخصصة لتلبية احتياجات أسواق الرعاية الصحية في الصين وقارة آسيا بصورة عامة.

وقال محمد البدر، رئيس قسم الاستثمارات في الصين في شركة مبادلة: "يسعدنا الدخول في شراكة مع مجموعة CBC بهدف دعم المرحلة التالية من نمو محفظة UCB لكي تصبح شركة رائدة في الصين في مجال توفير أدوية حيوية من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأسواق. ولا شك أن حرص الشركة على التميز الإكلينيكي والابتكار يتوافق مع التزامنا الدائمة بدعم نمو أنظمة الرعاية الصحية وتحسين فرص الوصول إليها."

وبدورها، قالت مينا الحمودي، رئيسة الرعاية الصحية في مبادلة: "نحن نتطلع لبناء منصة واسعة النطاق تركّز على أدوية الجهاز العصبي المركزي في السوق الصيني، خاصة في ظل وجود حاجة متزايدة وملحّة لهذه الأدوية في الصين على المستوى التشخيصي والإكلينيكي."

ومن جانبه، قال جين كرستوف تيليار، الرئيس التنفيذي لشركة UCB : "تتضمن خطط UCB، على المدى القصير، إطلاق مجموعة من الأدوية المبتكرة في مجالات المناعة والأعصاب والأمراض النادرة في الصين. نحن لدينا التزام ثابت بتلبية احتياجات المرضى في الصين. وتعزيزاً لحضورنا في هذا البلد والذي يمتد إلى 28 عاماً، سوف نعمل على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي يستفيد منها المرضى من خلال التعاون المستمر مع الشركاء المحليين وتعزيز الابتكار."

وبشأن الاتفاقية، قال جين كريستوف: "نحن على قناعة بأن مبادلة ومجموعة CBC هما الشريكان المثاليان لتطوير محفظة الأدوية وتحسين مستوى حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأعصاب والحساسية في بر الصين الرئيسي".

وتتوزع محفظة أعمال مبادلة الإماراتية التي تبلغ قيمتها حوالي 302 مليار دولار على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.