اختتم مؤشر الأسهم القيادية "تي.إيه35" مرتفعا اثنين بالمئة إلى 2091.6 نقطة، بعد أن بلغ ذروة خلال اليوم عند 2091.91 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "تي.إيه 125" 2.1 بالمئة.

وأطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب لبنان بنحو 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر، في واحدة من أكبر الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.